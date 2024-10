Nordio, sentenza Corte europea non compresa dai giudici (Di lunedì 21 ottobre 2024) Il nostro provvedimento "nasce da una sentenza della Corte di giustizia europea molto complessa e articolata e anche scritta in francese, probabilmente non è stata ben compresa o ben letta" dai giudici. Così il ministro della Giustizia Carlo Nordio nella conferenza stampa a Palazzo Chigi. "I soggetti sono di cittadinanza incerta e la loro provenienza è dichiarata da loro stessi, non hanno documenti e non c'è nessuna prova che arrivino da determinati Paesi, il che significa devolvere all'arbitrio di queste persone la definizione dei parametri di sicurezza o meno dai quali dicono di arrivare", ha proseguito il ministro. Quotidiano.net - Nordio, sentenza Corte europea non compresa dai giudici Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di lunedì 21 ottobre 2024) Il nostro provvedimento "nasce da unadelladi giustiziamolto complessa e articolata e anche scritta in francese, probabilmente non è stata beno ben letta" dai. Così il ministro della Giustizia Carlonella conferenza stampa a Palazzo Chigi. "I soggetti sono di cittadinanza incerta e la loro provenienza è dichiarata da loro stessi, non hanno documenti e non c'è nessuna prova che arrivino da determinati Paesi, il che significa devolvere all'arbitrio di queste persone la definizione dei parametri di sicurezza o meno dai quali dicono di arrivare", ha proseguito il ministro.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Alta tensione con le toghe sul caso migranti. Nordio : "Sentenza abnorme - interverremo" - . AGI - Sale la tensione tra governo e magistratura, dopo la sentenza del tribunale di Roma che non ha convalidato il trasferimento e trattenimento di 12 migranti nel centro appena realizzato in Albania. "Sono questioni di alta politica che non dovrebbero essere lasciate alla magistratura e non saranno lasciate alla magistratura", assicura infine il Guardasigilli. (Agi.it)

Migranti - Nordio attacca : «La Cedu non dice nulla di quello che sostengono i magistrati». Ma la sentenza è della Corte di giustizia dell’Ue - Le parole del ministro Nordio «Non è una polemica contro la magistratura, alla quale io in qualche modo mi onoro ancora di appartenere», ha detto il guardasigilli in riferimento alla sentenza di venerdì 18 ottobre, con cui il tribunale capitolino non ha convalidato il trattenimento di 12 migranti nel centro di Gjader. (Open.online)

Nordio “Sentenza Corte Ue sui migranti mal interpretata dai giudici” - Comunque sì, il giudice dev’esser solo la bocca della legge, altrimenti interferisce con il potere legislativo, espressione della volontà popolare, alla quale deve rispondere”. Infine, all’opposizione che chiede le sue dimissioni, risponde: “Hanno tutto il diritto di chiedere quello che credono. Loro facciano del loro peggio, che noi faremo del nostro meglio”. (Unlimitednews.it)