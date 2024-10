Navalny, ecco il libro di memorie: sono uscite di nascosto dal carcere (Di lunedì 21 ottobre 2024) (Adnkronos) – Le memorie di Aleksei Navalny, ricomposte dopo la sua morte con l'aiuto di Yulia Navalnaya, la vedova che porta avanti la sua battaglia politica contro il regime, saranno pubblicate domani: esce Patriot, in 22 lingue diverse (in Italia da Mondadori), incluso il russo. Per anni l'oppositore, morto in carcere il 16 febbraio 2024, L'articolo Navalny, ecco il libro di memorie: sono uscite di nascosto dal carcere proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. Leggi tutta la notizia su .com (Di lunedì 21 ottobre 2024) (Adnkronos) – Ledi Aleksei, ricomposte dopo la sua morte con l'aiuto di Yulia Navalnaya, la vedova che porta avanti la sua battaglia politica contro il regime, saranno pubblicate domani: esce Patriot, in 22 lingue diverse (in Italia da Mondadori), incluso il russo. Per anni l'oppositore, morto inil 16 febbraio 2024, L'articoloildididalproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Navalny - ecco il libro di memorie : sono uscite di nascosto dal carcere - Per anni l'oppositore, morto in carcere il 16 febbraio 2024, aveva in […]. Le memorie di Aleksei Navalny, ricomposte dopo la sua morte con l'aiuto di Yulia Navalnaya, la vedova che porta avanti la sua battaglia politica contro il regime, saranno pubblicate domani: esce Patriot, in 22 lingue diverse (in Italia da Mondadori), incluso il russo. (Sbircialanotizia.it)

“Morire non fa male” : in uscita le memorie di Navalny in “Patriot” - Uno smacco per Putin e per il Kgb: le memorie di Aleksei Navalny, ricomposte dopo la sua morte con l’aiuto di Yulia Navalnaya, la vedova che porta avanti la sua battaglia politica contro il regime, saranno pubblicate domani in 22 lingue, incluso il russo (in Italia da Mondadori). . Per anni l’oppositore aveva avuto in animo […] The post “Morire non fa male”: in uscita le memorie di Navalny in ... (Lidentita.it)

Navalny - aveva previsto di morire in carcere : la rivelazione nel suo libro di memorie - Ha anche detto che il libro di memorie è già stato tradotto in 11 lingue e che “sicuramente” sarà pubblicato in russo. “Non voglio rinunciare al mio Paese né tradirlo. Sto cercando di fare tutto il possibile da qui per porre fine all’autoritarismo (o, più modestamente, per contribuire a porvi fine)”, ha scritto, sempre il 22 marzo 2022. (Lapresse.it)