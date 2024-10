Moldova, l'Europa è in bilico: lotta all'ultimo voto per l'ingresso nell'Ue (Di lunedì 21 ottobre 2024) Spoglio al fotofinish alle elezioni nella repubblica di Moldova. La presidente pro-europeista e filo-occidentale Maia Sandu è in vantaggio nel primo turno delle presidenziali, mentre il referendum che chiedeva di inserire nella costituzione l'adesione all'Unione europea resta invece in bilico Europa.today.it - Moldova, l'Europa è in bilico: lotta all'ultimo voto per l'ingresso nell'Ue Leggi tutta la notizia su Europa.today.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Spoglio al fotofinish alle elezionia repubblica di. La presidente pro-europeista e filo-occidentale Maia Sandu è in vantaggio nel primo turno delle presidenziali, mentre il referendum che chiedeva di inserirea costituzione l'adesione all'Unione europea resta invece in

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

La Moldavia in bilico sull'ingresso nell'Unione Europea: al 98% dei voti scrutinati il "SI" al 50,8% - AGI - Dopo ore di vantaggio per il 'no', il 'si'' all'adesione all'Unione europea arriva leggermente testa in Moldavia, sospesa all'esito del referendum estremamente serrato. Al momento, dopo il conte ... (msn.com)

Moldavia, i risultati del referendum per l'adesione all'Ue: ecco chi ha vinto - Moldavia, risultati del referendum per l'adesione all'Ue. Testa a testa tra i voti contrari e quelli a favore, riporta la Bbc. Nelle ultime ore con lo spoglio elettorale in Moldavia è passato in vanta ... (informazione.it)

Cosa succede in Moldavia tra referendum, Ue e Russia - I destini della Moldavia si giocano sull’azzardo della presidente Sandu di associare il voto presidenziale e quello del referendum sull'Ue. (startmag.it)