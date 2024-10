MillenniuM, è un successo il debutto in libreria: il mensile nella top 20 di Amazon, ed è già in ristampa (Di lunedì 21 ottobre 2024) È un successo il debutto in libreria di MillenniuM. Il mensile diretto da Peter Gomez è entrato fra i primi venti titoli più venduti nella classifica generale dei “bestseller” su Amazon, arrivando al primo posto nella categoria “opere di consultazione” e al secondo nelle categorie “politica” e “studi culturali e sociali”. Dato il successo anche negli altri store online, nelle librerie “fisiche” e nelle edicole, il numero di ottobre con la copertina dedicata ai “Padroni del mondo” (Blackrock e gli altri colossi della gestione patrimoniale, per intenderci) è andato verso l’esaurimento ed è già in ristampa per rifornire tutti i canali di vendita entro questa settimana. Come annunciato, dopo il cambio di formato, più grande, con una carta di alta qualità con un’ottima resa fotografica, da questo numero cambia anche la distribuzione. Ilfattoquotidiano.it - MillenniuM, è un successo il debutto in libreria: il mensile nella top 20 di Amazon, ed è già in ristampa Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) È unilindi. Ildiretto da Peter Gomez è entrato fra i primi venti titoli più venduticlassifica generale dei “bestseller” su, arrivando al primo postocategoria “opere di consultazione” e al secondo nelle categorie “politica” e “studi culturali e sociali”. Dato ilanche negli altri store online, nelle librerie “fisiche” e nelle edicole, il numero di ottobre con la copertina dedicata ai “Padroni del mondo” (Blackrock e gli altri colossi della gestione patrimoniale, per intenderci) è andato verso l’esaurimento ed è già inper rifornire tutti i canali di vendita entro questa settimana. Come annunciato, dopo il cambio di formato, più grande, con una carta di alta qualità con un’ottima resa fotografica, da questo numero cambia anche la distribuzione.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

MillenniuM - è un successo il debutto in libreria : il mensile nella top 100 di Amazon - Altra novità, la presenza sugli scaffali di numerose librerie (trova qui quella più comoda per te). È un successo il debutto in libreria di MillenniuM. Naturalmente il mensile continua a essere venduto in edicole selezionate (trova qui quella più comoda per te). . Come annunciato, dopo il cambio di formato, più grande, con una carta di alta qualità con un’ottima resa fotografica, da questo ... (Ilfattoquotidiano.it)