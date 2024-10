Littizzetto a Che tempo che fa si rivolge a Meloni: “Gestazione per altri reato universale? E allora il tuo amico Elon Musk?” (Di lunedì 21 ottobre 2024) “La Gestazione per altri, da ora in avanti, non si potrà più fare nemmeno all’estero. Eppure in 65 Paesi del mondo è ammessa”. La tradizionale “letterina” di Luciana Littizzetto a Che tempo che fa è stata dedicata all’introduzione del reato universale, decisa dal governo, per la Gestazione per altri. “Chi in Italia si beccherebbe due anni di galera è questo signore” ha detto Littizzetto mostrando una foto di Elon Musk in compagnia di Giorgia MEloni. E rivolgendosi alla presidente del Consiglio: “È il tuo idolo, tra un po’ gli permetti di parcheggiare le Tesla a Palazzo Chigi, eppure”. Video Nove L'articolo Littizzetto a Che tempo che fa si rivolge a MEloni: “Gestazione per altri reato universale? E allora il tuo amico Elon Musk?” proviene da Il Fatto Quotidiano. Ilfattoquotidiano.it - Littizzetto a Che tempo che fa si rivolge a Meloni: “Gestazione per altri reato universale? E allora il tuo amico Elon Musk?” Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) “Laper, da ora in avanti, non si potrà più fare nemmeno all’estero. Eppure in 65 Paesi del mondo è ammessa”. La tradizionale “letterina” di Lucianaa Cheche fa è stata dedicata all’introduzione del, decisa dal governo, per laper. “Chi in Italia si beccherebbe due anni di galera è questo signore” ha dettomostrando una foto diin compagnia di Giorgia. Endosi alla presidente del Consiglio: “È il tuo idolo, tra un po’ gli permetti di parcheggiare le Tesla a Palazzo Chigi, eppure”. Video Nove L'articoloa Cheche fa si: “per? Eil tuo?” proviene da Il Fatto Quotidiano.

