Liam Payne, spunta foto del cadavere, fan indignati: "È una mancanza di rispetto" (Di lunedì 21 ottobre 2024) I fan di Liam Payne sono infuriati e indignati. Ma cosa è successo dopo la tragica morte dell'ex membro degli One Direction? Nelle ultime ore sui social e su alcuni quotidiani sudamericani sono uscite alcune foto del suo cadavere, riverso a terra in una pozza di sangue dopo essere volato dal terzo piano di un palazzo. Negli scatti si vede il sangue che bagna le tavole di legno di un dehors. E una macchia rossa che si allunga dalla sua testa fracassata. Immagini che fanno insorgere la rete.Leggi anche: Stanza distrutta e polvere bianca: come è morto Liam Payne degli One Direction Le foto del cadavere di Liam Payne fanno esplodere la polemica Le foto del corpo senza vita di Liam Payne sono state pubblicate da alcuni account sui social network, da X a Telegram. Ma anche su alcuni quotidiani sudamericani. Tutti i quotidiani statunitensi, invece, le hanno censurate.

Spunta la foto del corpo di Liam Payne - i fan insorgono : “È una mancanza di rispetto” - Ci sono le foto del corpo di Liam Payne, pubblicate da alcuni account sui social network, da X a Telegram. Anche TMZ pubblica le foto, poi le rimuove. Fan, giornalisti, artisti insorgono: "Disgustoso, è una mancanza di rispetto".Continua a leggere . (Fanpage.it)

Due uomini indagati sul caso della morte di Liam Payne - cosa hanno fatto - it. He’s in the second floor in a similar room where Liam was. twitter. Liam stava facendo di tutto per restare pulito, ma non appena è arrivato all’hotel queste persone hanno iniziato a offrirgli alcol e dr0ghe”. Hanno mandato dei taxi a ritirare i pacchi. I rappresentanti dell’Hotel CasaSur rifiutato di rilasciarci dichiarazioni. (Biccy.it)

Madrid - folla alla veglia per Liam Payne degli One Direction - Nel pomeriggio di domenica 20 ottobre in tantissimi si sono riuniti a Madrid per rendere omaggio all’ex star degli One Direction Liam Payne. I fan hanno lasciato messaggi e fiori per la star e hanno cantato le canzoni degli One Direction. Il cantante 31enne, che ha avuto successo anche come solista, è morto mercoledì dopo essere caduto dal terzo piano di un hotel a Buenos Aires, in Argentina. (Lapresse.it)