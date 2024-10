Liam Payne, l’orrore sui social: spuntano le foto del corpo, fan inferociti (Di lunedì 21 ottobre 2024) Le aveva pubblicate e poi rimosse, ma orami era troppo tardi e tante erano state le critiche ricevute. Delle fotografie del corpo di Liam Payne diffuse da “Tmz”, dopo la sua morte, mercoledì 16 ottobre, in seguito a una caduta dal terzo piano di un albergo a Buenos Aires, sui social ne girano ancora alcune, in particolare su X e su Telegram. Fan, giornalisti, artisti insorgono: “Disgustoso, è una mancanza di rispetto”. Leggi anche: Liam Payne, la fidanzata rompe il silenzio: perché lei se n’è andata Leggi anche: Donna scompare nel nulla ma non era mai uscita di casa: dove la trovano Liam Payne, l’orrore sui social: spuntano le foto del corpo Liam Payne è morto a Buenos Aires il 16 ottobre precipitando dal terzo piano della sua stanza di hotel. Tvzap.it - Liam Payne, l’orrore sui social: spuntano le foto del corpo, fan inferociti Leggi tutta la notizia su Tvzap.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Le aveva pubblicate e poi rimosse, ma orami era troppo tardi e tante erano state le critiche ricevute. Dellegrafie deldidiffuse da “Tmz”, dopo la sua morte, mercoledì 16 ottobre, in seguito a una caduta dal terzo piano di un albergo a Buenos Aires, suine girano ancora alcune, in particolare su X e su Telegram. Fan, giornalisti, artisti insorgono: “Disgustoso, è una mancanza di rispetto”. Leggi anche:, la fidanzata rompe il silenzio: perché lei se n’è andata Leggi anche: Donna scompare nel nulla ma non era mai uscita di casa: dove la trovanosuiledelè morto a Buenos Aires il 16 ottobre precipitando dal terzo piano della sua stanza di hotel.

Spunta la foto del corpo di Liam Payne - i fan insorgono : “È una mancanza di rispetto” - Ci sono le foto del corpo di Liam Payne, pubblicate da alcuni account sui social network, da X a Telegram. Anche TMZ pubblica le foto, poi le rimuove. Fan, giornalisti, artisti insorgono: "Disgustoso, è una mancanza di rispetto".Continua a leggere . (Fanpage.it)

Il video del padre di Liam Payne a Buenos Aires per il riconoscimento del corpo - Geoff Payne, padre di Liam Payne, si è recato a Buenos Aires per identificare il corpo del figlio e organizzare il suo rimpatrio. L'articolo Il video del padre di Liam Payne a Buenos Aires per il riconoscimento del corpo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. . (Blogtivvu.com)

“Traumi multipli che hanno causato emorragie interne ed esterne come colpi mortali” : i primi risultati dell’autopsia sul corpo di Liam Payne - I primi risultati dell’autopsia sul corpo di Liam Payne, deceduto dopo un volo dal terzo piano dell’hotel dove si trovava a Buenos Aires, rivelano che è morto per “traumi multipli che hanno causato emorragie interne ed esterne come colpi mortali”. Mentre le indagini proseguono la famiglia ha diramato un comunicato stampa: “Siamo addolorati. (Ilfattoquotidiano.it)