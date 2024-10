Zonawrestling.net - Keith Lee: “Non abbiamo finito, il momento arriverà”

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Un paio di settimane fa viaggiornato sulle condizioni diLee, ai box da quasi un anno dopo l’infortunio patito nel dicembre 2023 che portò alla cancellazione del feud con Swerve Strickland. Niente ok per tornare sul ring per un problema di salute che non è stato mai reso noto. Fino a ieri tanto silenzio sia lato che AEW che latoLee, il quale ieri è tornato a “cinguettare” su X dopo diverso tempo fornendo un piccolo aggiornamento e una speranza ai fan di poterlo rivedere su un ring. “Tenete duro, come sto facendo io” Negli Stati Uniti si avvicinano le elezioni presidenziali e nell’invitare le persone a recarsi alle urneLee ha parlato anche di sé stesso e dell’affetto ricevuto. Questo il messaggio di Lee ai fan e a chi lo segue: “Sicuramente non li vedo tutti, ma ne ho visti molti messaggi dei fan. Devo prendermi il tempo per ringraziarvi.