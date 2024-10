Inter, emergenza a centrocampo: Inzaghi perde Calhanoglu e Acerbi per infortunio (Di lunedì 21 ottobre 2024) L’Inter espugna l’Olimpico grazie alla rete di Lautaro Martinez nel secondo tempo, battendo la Roma col risultato di 1-0. Dopo la bella prestazione a preoccupare Simone Inzaghi è l’infermeria di Appiano Gentile. Prima Barella, poi Asllani e Zielinski ed ora Calhanoglu e Acerbi che hanno lasciato il campo nel primo tempo contro la Roma per infortunio. Probabilmente entrambi salteranno la trasferta sul sintetico di Berna, contro lo Young Boys in Champions, ma se gli infortuni dovessero rivelarsi più gravi del previsto, l’emergenza a centrocampo sommando gli infortuni di Zielinski e Asllani andrebbe a toccare il big match contro la Juventus di settimana prossima. L'articolo Inter, emergenza a centrocampo: Inzaghi perde Calhanoglu e Acerbi per infortunio CalcioWeb. Calcioweb.eu - Inter, emergenza a centrocampo: Inzaghi perde Calhanoglu e Acerbi per infortunio Leggi tutta la notizia su Calcioweb.eu (Di lunedì 21 ottobre 2024) L’espugna l’Olimpico grazie alla rete di Lautaro Martinez nel secondo tempo, battendo la Roma col risultato di 1-0. Dopo la bella prestazione a preoccupare Simoneè l’infermeria di Appiano Gentile. Prima Barella, poi Asllani e Zielinski ed orache hanno lasciato il campo nel primo tempo contro la Roma per. Probabilmente entrambi salteranno la trasferta sul sintetico di Berna, contro lo Young Boys in Champions, ma se gli infortuni dovessero rivelarsi più gravi del previsto, l’sommando gli infortuni di Zielinski e Asllani andrebbe a toccare il big match contro la Juventus di settimana prossima. L'articoloperCalcioWeb.

Roma-Inter - Inzaghi : “Noi lucidi e intelligenti. Ecco come stanno Acerbi e Calhanoglu” - Abbiamo un gruppo di lavoro importante, speriamo di portarli a Berna ma non ci sono certezze. Io vedo lavorare quotidianamente la mia squadra, sono ragazzi che hanno vinto tanto che vogliono vincere ancora. Avevo perso già due giocatori e tra 48 ore saremo di nuovo in campo, anche Dimarco e Bastoni avevano speso tanto”. (Calciomercato.it)