Infortuni Udinese, novità importanti sul ritorno di questi giocatori. La situazione attuale (Di lunedì 21 ottobre 2024) Infortuni Udinese, da Sanchez a Thauvin: ecco il punto in casa bianconera per quanto concerne i vari recuperi dei giocatori L'Udinese ha come obiettivo principale non soltanto quello di riscattarsi, ma anche di recuperare i vari Infortuni. Secondo quanto riportato da Mondo Udinese, emergono delle novità molto importanti. Kristensen è praticamente recuperato, incerto invece Thauvin

Milan-Udinese - Fonseca ha avuto ragione : un messaggio. Occhio agli infortuni - Milan-Udinese, Paulo Fonseca ha avuto ragione con le sue scelte molto forti. Questa è una sua vittoria. Verso il Bruges: occhio agli infortuni.

Milan - la partita di Tammy Abraham con l'Udinese dura solo 5? : si teme un grave infortunio alla spalla. Le condizioni - Secondo le prime impressioni, dovrebbe trattarsi di un problema non di poco conto alla spalla (dalle immagini sembra che sia uscita la spalla dell'attaccante). La gara di Abraham è, quindi, durata solamente una manciata di minuti. Le condizioni

Milan - la partita di Tammy Abraham con l'Udinese dura solo pochi minuti : si teme un grave infortunio. Le condizioni - Dalle prime impressioni sul campo sembra che la spalla del centravanti ex Chelsea sia uscita a seguito della caduta dopo lo scontro con il portiere dell'Udinese.