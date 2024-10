Il campione azzurro si sposa: la proposta romanticissima e il super anello (Di lunedì 21 ottobre 2024) Il campione della Nazionale ha deciso di fare la proposta di nozze alla compagna, dalla quale ha avuto un figlio: in una camera d’hotel si è inginocchiato tra petali di rosa e palloncini, e ha messo al dito dell’amata l’anello con diamante. Che il matrimonio fosse nell’aria si era intuito già qualche mese fa, quando il calciatore si è cresimato. Leggi anche: Paolo Fox, l’oroscopo della settimana: quale sarà il segno più fortunato Leggi anche: Vinti 90 milioni al superenalotto, la sconvolgente scoperta sul vincitore Il campione azzurro si sposa È il portiere del Paris Saint-Germain, nonché portiere della Nazionale. Gianluigi Donnarumma si è inginocchiato e ha chiesto la mano alla sua compagna Alessia Elefante. A un mese dalla nascita del loro primo figlio, Leo, la coppia è pronta per il grande passo. Tvzap.it - Il campione azzurro si sposa: la proposta romanticissima e il super anello Leggi tutta la notizia su Tvzap.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Ildella Nazionale ha deciso di fare ladi nozze alla compagna, dalla quale ha avuto un figlio: in una camera d’hotel si è inginocchiato tra petali di rosa e palloncini, e ha messo al dito dell’amata l’con diamante. Che il matrimonio fosse nell’aria si era intuito già qualche mese fa, quando il calciatore si è cresimato. Leggi anche: Paolo Fox, l’oroscopo della settimana: quale sarà il segno più fortunato Leggi anche: Vinti 90 milioni alenalotto, la sconvolgente scoperta sul vincitore IlsiÈ il portiere del Paris Saint-Germain, nonché portiere della Nazionale. Gianluigi Donnarumma si è inginocchiato e ha chiesto la mano alla sua compagna Alessia Elefante. A un mese dalla nascita del loro primo figlio, Leo, la coppia è pronta per il grande passo.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

“È un sì”. Il campione olimpico si sposa dopo 5 anni di fidanzamento. La proposta in spiaggia - I due hanno annunciato il loro fidanzamento con una foto sui social, in cui si vede Olga mostrare l’anello di fidanzamento durante una vacanza a Los Angeles. IL campione italiano ha fatto centro anche in amore. Il campione olimpico si sposa dopo 5 anni di fidanzamento. La proposta in spiaggia Luigi Samele, 37 anni, medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Parigi 2024 nella sciabola, si sposa ... (Caffeinamagazine.it)