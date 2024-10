Ilfattoquotidiano.it - I periti su Impagnatiello: “Rabbia fredda, tratti narcisistici e psicopatici ma nessun disturbo”. L’11 novembre requisitoria

(Di lunedì 21 ottobre 2024) “La strategia è il modo per arrivare agli scopi che si perseguono. Il controllo è un’esigenza interna, come se fosse un bisogno che non ammette interferenze. Il controllo e la manipolazione sono due dimensioni presenti”. In aula davanti alla Corte di Assise di Milano ha testimoniato lo psichiatra forense Pietro Ciliberti, incaricato di svolgere la perizia su Alessandro(a destra nella foto) dalla quale è emerso che l’ex barman era capace di intendere e di volere quando il 27 maggio 2023 uccise la fidanzata Giulia Tramontano, incinta al settimo mese di gravidanza, con 37 coltellate.