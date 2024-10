Festa del Cinema di Roma, Tommaso Diaceri: “Il mio corto in latino tra fede e fantascienza” (Di lunedì 21 ottobre 2024) (Adnkronos) – “Voglio affrontare l’arte senza paura come David Lynch e raccontare storie che regalino la magia della scoperta agli occhi di chi le guarda, attraverso personaggi in balia di forti conflitti morali ed etici”. Così all’Adnkronos Tommaso Diaceri, 27 anni, giovane promessa del Cinema italiano e studente del Centro Sperimentale di Cinematografia – Scuola Nazionale di Cinema. Ad ‘Alice nella Città’, sezione autonoma e parallela alla Festa del Cinema di Roma, presenta il suo cortometraggio ‘Deus Vult’, prodotto dal Csc. Leggi tutta la notizia su Dailyshowmagazine.com (Di lunedì 21 ottobre 2024) (Adnkronos) – “Voglio affrontare l’arte senza paura come David Lynch e raccontare storie che regalino la magia della scoperta agli occhi di chi le guarda, attraverso personaggi in balia di forti conflitti morali ed etici”. Così all’Adnkronos, 27 anni, giovane promessa delitaliano e studente del Centro Sperimentale ditografia – Scuola Nazionale di. Ad ‘Alice nella Città’, sezione autonoma e parallela alladeldi, presenta il suometraggio ‘Deus Vult’, prodotto dal Csc.

