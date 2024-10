Disoccupazione giovanile: la realtà del Friuli Venezia Giulia secondo il governatore Fedriga (Di lunedì 21 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il tema della Disoccupazione giovanile è sempre più attuale, con il 40% dei giovani preoccupati per la loro futura occupazione. Tuttavia, il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, ha esposto un quadro differente nel corso della tavola rotonda “Azzeriamo le distanze: intelligenza artificiale tra opportunità e rischi“. Durante l’evento, che si tiene a Bari nell’ambito del Festival delle Regioni e delle Province autonome, Fedriga ha piacere di sottolineare la sostanziale differenza tra la percezione e la realtà occupazionale nella sua regione. La Disoccupazione in Friuli Venezia Giulia: dati e confronti Massimiliano Fedriga ha messo in evidenza i dati relativi alla Disoccupazione nel Friuli Venezia Giulia, che attualmente si attesta al 3,4%. Questo percentuale è inferiore a quella registrata in Baviera, che arriva al 3,5%. Gaeta.it - Disoccupazione giovanile: la realtà del Friuli Venezia Giulia secondo il governatore Fedriga Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il tema dellaè sempre più attuale, con il 40% dei giovani preoccupati per la loro futura occupazione. Tuttavia, ildel, Massimiliano, ha esposto un quadro differente nel corso della tavola rotonda “Azzeriamo le distanze: intelligenza artificiale tra opportunità e rischi“. Durante l’evento, che si tiene a Bari nell’ambito del Festival delle Regioni e delle Province autonome,ha piacere di sottolineare la sostanziale differenza tra la percezione e laoccupazionale nella sua regione. Lain: dati e confronti Massimilianoha messo in evidenza i dati relativi allanel, che attualmente si attesta al 3,4%. Questo percentuale è inferiore a quella registrata in Baviera, che arriva al 3,5%.

