Crollo di una casa a San Pietro a Maida: il sindaco richiede lo stato di calamità (Di lunedì 21 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Le intense precipitazioni che hanno colpito la zona del catanzarese nelle ultime ore hanno causato seri danni a San Pietro a Maida, portando al Crollo di una casa disabitata. Il sindaco Domenico Giampà ha reso noto che il comune ha subito gli effetti devastanti del maltempo, dichiarandosi in difficoltà a causa delle condizioni in cui si trova il territorio. La situazione ha spinto l’amministrazione a richiedere ufficialmente lo stato di calamità. Danni causati dalle intense piogge Le forti precipitazioni che hanno investito San Pietro a Maida hanno generato una situazione di emergenza sul territorio. Il sindaco ha segnalato che non solo una casa è crollata, ma ci sono stati anche numerosi casi di allagamenti e smottamenti che hanno compromesso la stabilità delle abitazioni e delle strade. Gaeta.it - Crollo di una casa a San Pietro a Maida: il sindaco richiede lo stato di calamità Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Le intense precipitazioni che hanno colpito la zona del catanzarese nelle ultime ore hanno causato seri danni a San, portando aldi unadisabitata. IlDomenico Giampà ha reso noto che il comune ha subito gli effetti devastanti del maltempo, dichiarandosi in difficoltà a causa delle condizioni in cui si trova il territorio. La situazione ha spinto l’amministrazione are ufficialmente lodi. Danni causati dalle intense piogge Le forti precipitazioni che hanno investito Sanhanno generato una situazione di emergenza sul territorio. Ilha segnalato che non solo unaè crollata, ma ci sono stati anche numerosi casi di allagamenti e smottamenti che hanno compromesso la stabilità delle abitazioni e delle strade.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Bollate - l’ex casa del popolo non è a pericolo di crollo - La ex Casa del popolo di piazza Marx non è a rischio di crollo e può continuare a essere utilizzata dai servizi rivolti ai diversamente abili, anche se nel giro di due mesi dovranno essere effettuati interventi per risolvere un problema di staticità. ]. Bollate, l’ex casa del popolo non è a pericolo di crollo. (Ilnotiziario.net)

Bimbo di due anni morto : è rimasto schiacciato dal crollo del camino di marmo nel salotto di casa - Stava giocando e ballando in salotto con sua cugina, quando il camino di marmo gli è crollato in testa: questa è stata la terribile morte di un bambino di due anni. Nonostante il... (Leggo.it)

Crollo in una casa in ristrutturazione - morto l'imprenditore edile Alberto Tedeschi - Purtroppo nel crollo. Intorno alle 12 di sabato 7 settembre, la sala operativa del Comando provinciale di Brescia ha inviato a Tignale tre squadre dei vigili del fuoco, a seguito di una richiesta di soccorso per il crollo parziale di una soletta all'interno di un edificio in ristrutturazione. (Today.it)