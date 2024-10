Amica.it - Claudio Gioè è Mike Bongiorno nella miniserie evento "Mike", in onda stasera in tv su Rai 1: le anticipazioni e quello che c'è da sapere

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Lui,, il primo uomo della tv italiana, nasceva 100 anni fa. Il 26 maggio 1924, per l’esattezza. Trentanni anni dopo, il 3 gennaio 1954, nasceva lei, la sua anima gemella per i successivi 55. Per celebrare questo matrimonio perfetto,in tv va inla. Due puntate, insu Rai 1 alle 21.30, per raccontare la storia dietro le telecamere. Quella dell’uomo. Dall’infanzia a New York al ritorno in Italia. Dalla scelta della via dei monti insieme ai partigiani sul finire della Guerra alla riscoperta del padre e dell’America. Fino alla telefonata di Vittorio Veltroni, la Rai, Rischiatutto. E gli amori. La prima moglie, Rosalia Maresca e il grande amore della sua vita, Daniela Zuccoli. Consulente speciale della serie.