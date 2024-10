Chiara Ferragni, i conti non tornano: “Uno dei suoi soci sul piede di guerra” (Di lunedì 21 ottobre 2024) Tempi duri non solo per Chiara Ferragni ma anche per i suoi brand. Stando a quanto riporta il “Corriere della Chiara Ferragni, i conti non tornano: “Uno dei suoi soci sul piede di guerra” su Perizona.it Perizona.it - Chiara Ferragni, i conti non tornano: “Uno dei suoi soci sul piede di guerra” Leggi tutta la notizia su Perizona.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Tempi duri non solo perma anche per ibrand. Stando a quanto riporta il “Corriere della, inon: “Uno deisuldi” su Perizona.it

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Marina Di Guardo torna single - è finita con lo storico compagno : Chiara Ferragni coinvolta - Successivamente Marina si è dedicata alla scrittura: nel 2012 l’esordio letterario con il libro L’inganno della seduzione. Soprattutto in questo periodo storico, dove entrambe sono alle prese con una separazione importante. Per ora nessun commento da parte di Marina Di Guardo, che ha sempre tenuto il massimo riserbo sulla sua vita privata. (Dilei.it)

Ancora problemi per Chiara Ferragni : “Il socio Pasquale Morgese vuole farle causa per gravi irregolarità” - Secondo quanto scrive il Corriere, Morgese non si sarebbe limitato a chiedere la presentazione del bilancio, ma avrebbe minacciato di avviare azioni legali che potrebbero implicare richieste di risarcimento milionarie. Quota che verrebbe acquistata dalla stessa influencer: secondo il Corriere, infatti, tra Ferragni e Barletta sarebbe “in dirittura d’arrivo un accordo che ridisegna l’assetto e ... (Tpi.it)

Ancora guai seri per Chiara Ferragni - un suo socio storico vuole chiederle i danni : ecco chi è - Ma Morgese non sarebbe il solo: anche un latro socio, Paolo Barletta, starebbe pensando di abbandonare Chiara e trattare la cessione del suo 40%. Si va a processo? Secondo quanto riporta il Corriere, il socio di Chiara Ferragni sarebbe pronto a fare appello all’articolo 2409 del Codice Civile. Secondo il noto quotidiano, il bilancio dello scorso anno sarebbe dovuto arrivare ad aprile del 2024, ... (Donnapop.it)