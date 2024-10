Avetrana, il sindaco chiede la sospensione della serie tv: “Basta pregiudizi” (VIDEO) (Di lunedì 21 ottobre 2024) Avetrana rigetta lo stigma. Non vuole essere associata nel titolo di una serie tv allo sconvolgente omicidio della 15enne Sarah Scazzi. Così, ecco scendere in campo Antonio Iazzi. Il sindaco del Comune in provincia di Taranto mette nero su bianco in una nota. Questa: “L’amministrazione comunale di Avetrana (Taranto), attraverso i suoi avvocati, ha depositato un ricorso cautelare d’urgenza per chiedere la rettifica della denominazione della serie tv ‘Avetrana – Qui non è Hollywood’ e la sua sospensione immediata”.La prima puntata della serie sul caso di cronaca esploso nell’agosto del 2020 andrà in onda venerdì sulla piattaforma Disney+. Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com (Di lunedì 21 ottobre 2024)rigetta lo stigma. Non vuole essere associata nel titolo di unatv allo sconvolgente omicidio15enne Sarah Scazzi. Così, ecco scendere in campo Antonio Iazzi. Ildel Comune in provincia di Taranto mette nero su bianco in una nota. Questa: “L’amministrazione comunale di(Taranto), attraverso i suoi avvocati, ha depositato un ricorso cautelare d’urgenza perre la rettificadenominazionetv ‘– Qui non è Hollywood’ e la suaimmediata”.La prima puntatasul caso di cronaca esploso nell’agosto del 2020 andrà in onda venerdì sulla piattaforma Disney+.

