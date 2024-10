Quotidiano.net - Alluvione, la priorità: tutti i soldi nella difesa del territorio

(Di lunedì 21 ottobre 2024) ??????Siccome a ogni disastro ci segnalano innanzitutto i millimetri d’acqua (tanti, tantissimi) caduti eccezionalmente in pochi minuti, chiariamo una cosa. Di eccezionale, oggi, non ci sono solo le precipitazioni: da anni, oramai, le piogge sono tsunami, bombe d’acqua lanciate dal cielo. Sarà il cambiamento climatico, il riscaldamento dei mari: sarà quello che la scienza più o meno ha stabilito, ma sta di fatto che da tempo capita che non piova: diluvi. Allora, di eccezionale c’è soprattutto altro: c’è il ritardo nell’adeguare gli interventi di manutenzione e contenimento al nuovo scenario, nel tradurre in concreto il bla bla sulladel, che significa anchedelle persone e dell’economia; nel capire che la prevenzione costa meno dell’assistenza, dei rimborsi, parziali, tardivi, dunque inefficaci.