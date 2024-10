Alluvione a Bologna, bloccati all’Unipol Arena dopo il concerto di Umberto Tozzi: «Due ore d’ansia» – Il video (Di lunedì 21 ottobre 2024) Per i circa seimila spettatori che sabato notte sono rimasti bloccati per due ore dentro l’Unipol Arena di Casalecchio di Reno, a causa del nubifragio che si è abbattuto sul Bolognese, «sarebbe stato meglio rimandare» il concerto di Umberto Tozzi. «È stato davvero pericoloso – raccontano a Repubblica -. Tutti telefonavano a casa, continuavano ad arrivare elenchi di strade chiuse, avevi la sensazione claustrofobica di essere rimasto dentro una trappola per topi». I supporter del musicista sono stati, infatti, trattenuti all’interno del palazzetto al termine della performance per garantire la sicurezza ed evitare di aggravare la situazione del traffico sulle strade già difficilmente percorribili. Leggi tutta la notizia su Open.online (Di lunedì 21 ottobre 2024) Per i circa seimila spettatori che sabato notte sono rimastiper due ore dentro l’Unipoldi Casalecchio di Reno, a causa del nubifragio che si è abbattuto sul Bolognese, «sarebbe stato meglio rimandare» ildi. «È stato davvero pericoloso – raccontano a Repubblica -. Tutti telefonavano a casa, continuavano ad arrivare elenchi di strade chiuse, avevi la sensazione claustrofobica di essere rimasto dentro una trappola per topi». I supporter del musicista sono stati, infatti, trattenuti all’interno del palazzetto al termine della performance per garantire la sicurezza ed evitare di aggravare la situazione del traffico sulle strade già difficilmente percorribili.

Allerta maltempo e sicurezza : spettatori bloccati all’Unipol Arena dopo il concerto di Umberto Tozzi - La comunicazione chiara e tempestiva con il pubblico si è rivelata essenziale, con il sindaco Ruggeri che ha cercato di mantenere un dialogo aperto e costruttivo durante tutto l’arco della serata. Dalla prospettiva della gestione eventi dal vivo, diventa cruciale trovare un equilibrio tra sicurezza e fruizione dell’arte, tenendo in considerazione le decisioni difficili che i funzionari devono ... (Gaeta.it)

Alluvione in Emilia Romagna - spettatori bloccati all’Unipol Arena dopo il concerto di Umberto Tozzi : “Alla fine per due ore dovrete rimanere qui” - “Meglio aspettare un paio d’ore in più che rischiare incidenti sulle strade”. “Capisco la necessità di garantire la sicurezza, ma perché non annullare il concerto prima?“, ha commentato un utente su Facebook. Non si riesce a imboccare il casello dell’autostrada e non si va verso Porretta, qui la situazione non è problematica, lo facciamo per tenere tutti in sicurezza. (Ilfattoquotidiano.it)