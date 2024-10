Agostina Rubini Medina, 24enne scomparsa da giorni: sviene per l’alcol in un cassonetto, schiacciata e incenerita (Di lunedì 21 ottobre 2024) È morta schiacciata dopo essere svenuta in un cassonetto della spazzatura mentre tornava a casa da una serata in Spagna. La giovane, Agostina Rubini Medina, 24 anni, era scomparsa da Palma di Maiorca circa tre settimane fa. Gli inquirenti hanno ora rinvenuto resti umani in un impianto di smaltimento rifiuti, dove il suo cellulare aveva agganciato l’ultima cella telefonica nelle prime ore del 3 ottobre. Secondo la ricostruzione degli eventi, Agostina sarebbe caduta in un bidone mentre cercava di raccogliere qualcosa, per poi perdere conoscenza. Leggi anche: Migranti, la furia di Giorgia Meloni contro i giudici: “Adesso basta” L’ipotesi shock Dopo circa 15 minuti, gli operatori ecologici sono arrivati per svuotare il cassonetto. Quando il camion è giunto all’impianto di smaltimento, la ragazza era probabilmente già deceduta. Thesocialpost.it - Agostina Rubini Medina, 24enne scomparsa da giorni: sviene per l’alcol in un cassonetto, schiacciata e incenerita Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) È mortadopo essere svenuta in undella spazzatura mentre tornava a casa da una serata in Spagna. La giovane,, 24 anni, erada Palma di Maiorca circa tre settimane fa. Gli inquirenti hanno ora rinvenuto resti umani in un impianto di smaltimento rifiuti, dove il suo cellulare aveva agganciato l’ultima cella telefonica nelle prime ore del 3 ottobre. Secondo la ricostruzione degli eventi,sarebbe caduta in un bidone mentre cercava di raccogliere qualcosa, per poi perdere conoscenza. Leggi anche: Migranti, la furia di Giorgia Meloni contro i giudici: “Adesso basta” L’ipotesi shock Dopo circa 15 minuti, gli operatori ecologici sono arrivati per svuotare il. Quando il camion è giunto all’impianto di smaltimento, la ragazza era probabilmente già deceduta.

