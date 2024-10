Pianetamilan.it - Pogba: “Conte? Quella volte che parlando a Chiellini…” | VIDEO

(Di domenica 20 ottobre 2024) Paul, centrocampista della Juventus, ha parlato dopo lo sconto sulla squalifica per doping. Ecco le sue parole su AntonioPaul, centrocampista della Juventus, ha da poco ricevuto la notizia che la squalifica per doping è stata ridotta dal Tas a 18 mesi. Ecco le sue parole, a Gazzetta.it, su Antonio. "Antonio è molto forte tatticamente, una volta contro il Parma dava indicazioni e disse a Chiellini di fare un passaggio "dentro". Soltanto che urlando ha capito anche l’avversario e abbiamo subito gol.mi colpì perché poi si scusò per la rete presa".