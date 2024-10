Pinamonti, critiche allontanate e un Genoa che punta tutto su di lui (aspettando Mario Balotelli) (Di domenica 20 ottobre 2024) Pinamonti ritorna al goal e zittisce le critiche: il nuovo punto di partenza del Genoa (al di là della questione Mario Balotelli) Il Genoa riparte da Andrea Pinamonti. Il centravanti ex Inter è un grande punto di partenza per un Grifone che contro il Bologna ha completamente rialzato la testa. La strada per raggiungere la Calcionews24.com - Pinamonti, critiche allontanate e un Genoa che punta tutto su di lui (aspettando Mario Balotelli) Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di domenica 20 ottobre 2024)ritorna al goal e zittisce le: il nuovo punto di partenza del(al di là della questione) Ilriparte da Andrea. Il centravanti ex Inter è un grande punto di partenza per un Grifone che contro il Bologna ha completamente rialzato la testa. La strada per raggiungere la

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Genoa-Bologna 2-2 - la doppietta di Pinamonti salva Gilardino - Reagisce il Genoa con l’inserimento di Martin che calcia con il destro: blocca a terra Ravaglia. Finisce in parità a Marassi. Dominio Bologna per un’ora abbondante di gioco: la squadra di Italiano la sblocca nel primo tempo con Orsolini e trova il 2-0 nella ripresa con Odgaard, ma nel finale si addormenta e, complice due errori individuali di Casale, permette a Pinamonti di segnare una doppietta ... (Sport.quotidiano.net)

Pagelle Genoa-Bologna : con questo Pinamonti serve Balotelli? Odgaard chirurgico - Genoa-Bologna, le pagelle di Pinamonti, autore di una doppietta che allontana (?) Balotelli e Odgaard Finisce in parità lo scontro tutto rossoblù Genoa-Bologna: la squadra di Italiano passa in vantaggio per 2-0 con la rete di Orsolini in apertura e di Odgaard nella ripresa, ma alla fine viene ripreso dal Grifone grazie ad una doppietta […]. (Calcionews24.com)

Genoa-Bologna 2-2 : Pinamonti tiene a galla Gilardino con una doppietta|Serie A - . 49? – E’ di Martin il primo tiro del Genoa, Ravaglia para facilmente. 23? – Tiro centrale di Dominguez, Leali para a terra. BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Posch, Beukema, Casale, Miranda; Moro, Freuler; Orsolini (90? Holm), Odgaard (76? Fabbian), Dominguez (62? Karlsson); Castro (76? Dallinga). 13? – Bel sinistro di Orsolini, deviato sopra la traversa da Leali RETI: 38? Orsolini (B), ... (Justcalcio.com)