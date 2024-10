Partite Serie A oggi in TV, dove vedere Roma-Inter e Empoli-Napoli in diretta e streaming: gli orari (Di domenica 20 ottobre 2024) Nell'ottava giornata della Serie A 2024-2025, in programma domenica 20 ottobre 2024, scendono in campo Como-Parma, Genoa-Bologna, Milan Udinese e Juventus-Lazio. Tutte le informazioni per vedere le Partite in diretta TV e streaming su DAZN e Sky. Fanpage.it - Partite Serie A oggi in TV, dove vedere Roma-Inter e Empoli-Napoli in diretta e streaming: gli orari Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Nell'ottava giornata dellaA 2024-2025, in programma domenica 20 ottobre 2024, scendono in campo Como-Parma, Genoa-Bologna, Milan Udinese e Juventus-Lazio. Tutte le informazioni perleinTV esu DAZN e Sky.

SERIE A 2024/2025 : LE PARTITE DELL’OTTAVA GIORNATA. CANALI - ORARI E TELECRONACA - Como-Parma – in diretta su DAZN. Torna il grande calcio della Serie A tutta da vivere minuti per minuto. Telecronaca di Dario Mastroianni. Telecronaca di Alessandro Iori e Valon Behrami (DAZN). Ore 20:45 Roma-Inter – in diretta su DAZN. Telecronaca di Dario Massara e Massimo Gobbi (Sky). Ore 15:00 Venezia-Atalanta – in diretta su DAZN. (Bubinoblog)

Serie A oggi - le partite dal 19 al 21 ottobre 2024 - ottava giornata : dove vederle in diretta tv (canali e telecronisti) - Partita trasmessa su Dazn, telecronisti: Santi-Budel. Su Sky: in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Partita trasmessa su Dazn, telecronisti: Mancini-Stramaccioni Ore 20. Partita trasmessa su Dazn, telecronisti: Giustiniani-Giaccherini Ore 15. Partita trasmessa su Dazn, telecronisti: Mastroianni Ore 18. (Superguidatv.it)

Calcio serie C - ennesima resurrezione del Grifo ma Formisano frena : "Serve chiudere prima le partite" - Il Perugia, proprio nella giornata che per molti era la più difficile, ritrova grinta e concretezza ottenendo un successo di grande prestigio in quel di Ascoli. Può gioire ai microfoni di Umbria TV, seppur con qualche riserva, Alessandro Vittorio Formisano: "Sono soddisfatto, ma bisogna... (Perugiatoday.it)