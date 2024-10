Omicidio di Garzeno, al via i test del DNA sugli abitanti del paese (Di domenica 20 ottobre 2024) La tranquilla comunità di Catasco di Garzeno, nel cuore del comasco, è ancora profondamente turbata dal brutale Omicidio di Candido Montini, l'ex vicesindaco di 76 anni, avvenuto a coltellate il 24 settembre scorso. Un delitto che ha sconvolto la vita del piccolo borgo e lasciato un senso di Quicomo.it - Omicidio di Garzeno, al via i test del DNA sugli abitanti del paese Leggi tutta la notizia su Quicomo.it (Di domenica 20 ottobre 2024) La tranquilla comunità di Catasco di, nel cuore del comasco, è ancora profondamente turbata dal brutaledi Candido Montini, l'ex vicesindaco di 76 anni, avvenuto a coltellate il 24 settembre scorso. Un delitto che ha sconvolto la vita del piccolo borgo e lasciato un senso di

Omicidio Candido Montini - test Dna agli abitanti di Garzeno : “Vogliamo farlo - viviamo nella paura” - A distanza di settimane dall'omicidio non c'è ancora un indagato e gli abitanti della zona vengono sottoposti al test del Dna, che verrà poi comparato con eventuali tracce biologiche lasciate sul luogo del delitto e sull'arma. Continua a leggere . Proseguono le indagini sulla morte di Candido Montini, l'ex vicesindaco ucciso a coltellate il 24 settembre nella sua casa di Garzeno (Como). (Fanpage.it)

Omicidio Candido Montini - test del Dna tra i residenti di Garzeno per trovare il killer - Nelle mani dei carabinieri, qualche giorno dopo il delitto è finita anche l’arma utilizzata per l’omicidio, un coltello da cucina gettato per strada. Se risulterà che appartengono tutte alla vittima, la possibilità di avere elementi di comparazione verrà meno. Il lavoro svolto dai Ris, durato poco meno di un paio di giorni, si è concentrato sulla ricerca di tracce soprattutto biologiche e ... (Ilgiorno.it)

Omicidio di Candido Montini a Garzeno - nuovi accertamenti scientifici dei Ris : cosa stanno cercando nella casa - L'omicidio di Candido Montini è ancora irrisolto. Per indagare sulla morte dell'uomo, a Garzeno sono arrivati i Ris di Parma. (Notizie.virgilio.it)