Mister Movie | Ballando con le stelle Alan Friedman a rischio squalifica

La quarta puntata di Ballando con le stelle ha lasciato il pubblico a bocca aperta. Non solo per le performance dei concorrenti, ma anche per un retroscena sconvolgente rivelato da Davide Maggio. Il noto giornalista televisivo ha svelato che l'eliminazione di Alan Friedman sarebbe stata dettata da un grave episodio avvenuto dietro le quinte del programma. Ballando con le stelle: scoppia il caso Friedman. Le rivelazioni choc di Davide Maggio Subito dopo la puntata, Maggio ha pubblicato un tweet in cui anticipava l'eliminazione di Friedman, suscitando grande curiosità tra i fan. Successivamente, durante una diretta Instagram, il giornalista ha fornito ulteriori dettagli sull'accaduto. Secondo Maggio, Friedman sarebbe stato coinvolto in un violento scontro con una donna dello staff di Ballando con le stelle.

