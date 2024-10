Maltempo sull’Italia, allagamenti da Nord a Sud: a Bologna esonda il Ravone (Di domenica 20 ottobre 2024) (Adnkronos) – Piogge torrenziali con esondazioni e allagamenti in tutta Italia. L'ondata di Maltempo continua a investire la Penisola da Nord a Sud, con allerte meteo rosse e situazioni critiche dall'Emilia Romagna alla Toscana alla Sicilia. A Bologna esonda il torrente Ravone: mentre il sindaco e il comune avvertono i cittadini di non uscire di L'articolo Maltempo sull’Italia, allagamenti da Nord a Sud: a Bologna esonda il Ravone proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. Leggi tutta la notizia su .com (Di domenica 20 ottobre 2024) (Adnkronos) – Piogge torrenziali conzioni ein tutta Italia. L'ondata dicontinua a investire la Penisola daa Sud, con allerte meteo rosse e situazioni critiche dall'Emilia Romagna alla Toscana alla Sicilia. Ail torrente: mentre il sindaco e il comune avvertono i cittadini di non uscire di L'articolodaa Sud: ailproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

