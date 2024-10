Oasport.it - LIVE Monza-Milano 1-1, Superlega volley in DIRETTA: la Mint pareggia il conto ai vantaggi, 26-24

Leggi tutta la notizia su Oasport.it

(Di domenica 20 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA4-2 Vincente Reggers da zona 2 4-1 Mano out Rohrs da zona 4 3-1 Aceeeeeeeeeeeee Szwaaaaaaaaaaarc 2-1 Out Louati 1-1 La parallela di Louati da zona 2 26-24 Muroooooooooooo Di Martinoooooooooooooo eil! 25-24 Errore al servizio24-24 Murooooooooooooo Reggess 24-23 Aceeeeeeeeee Kaziyskiiiiiii 24-22 Mano out Reggers da seconda linea 24-21 vincente Szwarc da seconda linea 23-21 Errore al servizio23-20 Sswarc vincente da zona 2 20-19 Aceeeeeeeeeeeeeeee Louatiiiiiiiiiiiiiiiii 20-18 Vincente Louati da zona 2 20-17 Muroooooooooooooooo Zaytseeeeeeeeeev 19-17 Vincente Zaytsev da zona 4 17-14 Mano out Reggers da zona 2 15-12 Errore al servizio15-11 In rete Reggers da seconda linea 14-11 Invasione14-10 Out Rohrs da zona 4 13-10 Mano out Rohrs da zona 4 12-10 Errore al servizio12-9 Out Schnitzer in ...