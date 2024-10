LIVE Milano-Novara 1-1, A1 volley femminile in DIRETTA: 32-30, le padrone di casa si aggiudicano un secondo parziale infinito! (Di domenica 20 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6-5 Questa volta il primo tempo di Danesi è vincente. 5-5 Orro forza troppo il gioco, non passa il servizio di Danesi. 5-4 Si ferma in rete il servizio di Alsmeier. 4-4 Pallonetto millimetrico di Tolok. 4-3 Muore in rete la battuta di Daalderop. 4-2 Lungo il servizio di Bosio. 3-2 Si insacca il primo tempo di Aleksic. 3-1 Heyrman si aggiunge alla sfida tra le centrali. 2-1 Squarcini trova il sesto punto personale dall’attacco. 2-0 Ace di Danesi. 1-0 Si riparte con un muro di Cazaute su Alsmerier. 17:15 Milano è riuscita ad aggiudicarsi un secondo parziale di grande spettacolo, nonostante 26 errori diretti totali. Le padrone di casa hanno fatto la differenza in fase break con 4 muri vincenti. 32-30 Sylla chiude un set infinito con un mani-out di Sylla. 31-30 Danesi enciclopedica in sette. 30-30 Squarcini risponde al centro. Oasport.it - LIVE Milano-Novara 1-1, A1 volley femminile in DIRETTA: 32-30, le padrone di casa si aggiudicano un secondo parziale infinito! Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di domenica 20 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA6-5 Questa volta il primo tempo di Danesi è vincente. 5-5 Orro forza troppo il gioco, non passa il servizio di Danesi. 5-4 Si ferma in rete il servizio di Alsmeier. 4-4 Pallonetto millimetrico di Tolok. 4-3 Muore in rete la battuta di Daalderop. 4-2 Lungo il servizio di Bosio. 3-2 Si insacca il primo tempo di Aleksic. 3-1 Heyrman si aggiunge alla sfida tra le centrali. 2-1 Squarcini trova il sesto punto personale dall’attacco. 2-0 Ace di Danesi. 1-0 Si riparte con un muro di Cazaute su Alsmerier. 17:15è riuscita ad aggiudicarsi undi grande spettacolo, nonostante 26 errori diretti totali. Ledihanno fatto la differenza in fase break con 4 muri vincenti. 32-30 Sylla chiude un setcon un mani-out di Sylla. 31-30 Danesi enciclopedica in sette. 30-30 Squarcini risponde al centro.

LIVE Sinner-Djokovic - Six Kings Slam 2024 in DIRETTA : si comincia con l’azzurro al servizio - Conquistato meritatamente l’oro Olimpico il serbo ha poi ceduto a sorpresa all’australiano Popyrin nel terzo turno degli US Open prima di osservare un mesetto di riposo in attesa del rientro a Shanghai. Jannik, dopo l’esibizione in Arabia, chiuderà la stagione disputando il Masters 1000 di Parigi Bercy, le finali di Coppa Davis ed il Masters. (Oasport.it)

LIVE Sinner-Medvedev - Six Kings Slam 2024 in DIRETTA : si parte con il russo al servizio - 18:18 Ad una settimana dal quarto di finale di Shanghai l’altoatesino ritrova il suo eterno rivale nell’ormai classicissima sfida del panorama ATP. Davvero splendida la presentazione dei due tennisti. I problemi per il moscovita giungono proprio nel momento in cui è chiamato a superare uno tra l’altoatesino e Carlos Alcaraz. (Oasport.it)

LIVE Sinner-Djokovic 3-4 - ATP Shanghai 2024 in DIRETTA : il serbo impressiona con il servizio - 3-4 Serve&volley di Djokovic, risposta di rovescio in rete. Niente prima. 0-30 Diritto in contropiede di Sinner dopo una super risposta. 2-2 Servizio vincente al centro di Sinner. 10. 0-1 Prima vincente al centro di Djokovic. Djokovic ce l’ha fatto per ben 8 volte: un record. 15-15 Sinner colpisce il nastro, Djokovic costretto a venire a rete, ma sbaglia la volée di rovescio. (Oasport.it)