Spazionapoli.it - LIVE – Empoli-Napoli 0-0: comincia la partita!

Leggi tutta la notizia su Spazionapoli.it

(Di domenica 20 ottobre 2024) 4? –aggressivo in questa prima fase della. 1? –LA! 12.20 – Si avvicina il fischio d’inizio, manca pochissimo. 12.15 – Di Lorenzo a DAZN: “Oggi difficile definire un ruolo, cerco di dare il massimo per la squadra” (CLICCA QUI) 12.10 – Manna a DAZN: “Lobotka o Gilmour non fa differenza! Lukaku? Vuole essere al 100% per il” (CLICCA QUI) 11.43 – Sono state diramate le formazioni ufficiali per la sfida tra(3-4-1-2): Vasquez; Goglichidze, Ismajli, Viti; Gyasi, Anjorin, Grassi, Pezzella; Fazzini, Esposito; Colombo. Allenatore: Roberto D’Aversa(4-3-3): Caprile; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Spinazzola; Anguissa, Gilmour, McTominay; Politano, Lukaku, Kvaratskhelia. Allenatore: Antonio Conte 11.