La MotoGP è un monomarca Ducati Monopolizzata la top-6 ennesima impresa di un’annata irripetibile

(Di domenica 20 ottobre 2024) L’8 giugno del 1997, Francesco Bagnaia era letteralmente in fasce (era nato da pochi mesi). Jorge Martin ed Enea Bastianini erano, invece, ancora in cantiere. Sarebbero venuti al mondo a distanza di poche settimane rispettivamente nel dicembre del 1997 e nel gennaio del 1998. Basta questo per dire quanto tempo sia passato da quel giorno. Perché si tratta di una data significativa? Si corse il Gran Premio di Francia del Motomondiale. Nella classe regina, all’epoca ancora la 500cc, vinse Mick Doohan davanti a Carlos Checa e Tadayuki Okada. Quarta piazza per Alex Crivillé, con Takuma Aoki quinto e Alex Barros sesto. Tutti su Honda.