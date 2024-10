Nerdpool.it - Il Ritorno di Commander Cody: La trama mai sviluppata di un progetto collaterale in “Obi-Wan Kenobi”

Leggi tutta la notizia su Nerdpool.it

(Di domenica 20 ottobre 2024) Un cameo tagliato che avrebbe arricchito la serie con profondità emotiva e sviluppo dei personaggi La serie Obi-Wanha catturato l’attenzione dei fan di Star Wars con ildi Ewan McGregor nel ruolo del leggendario Jedi. Tuttavia, unamai realizzata avrebbe potuto aggiungere un ulteriore strato di complessità e emozione alla storia: ildi. Originariamente, la serie doveva includere un cameo di, il clone trooper che aveva tentato di uccidere Obi-Wan durante l’Ordine 66 in Revenge of the Sith. In una scena tagliata,avrebbe attaccato Obi-Wan in un vicolo, minacciandolo con un coltello. Tuttavia, si sarebbe presto rivelato chenon aveva intenzione di ferire realmente Obi-Wan, ma piuttosto di avvertirlo di essere più cauto. Questa scena avrebbe mostrato un’evoluzione significativa del personaggio di