Sport.quotidiano.net - Il centesimo derby tra Prato e Pistoiese finisce a reti inviolate

(Di domenica 20 ottobre 2024), 20 ottobre 2024 - Iltracon uno 0-0 che sa di brodino caldo per i lanieri, reduci dal cambio in panchina alla vigilia, e di mattoncino per gli arancioni, che allungano la propria striscia positiva. Certo, è unche non resterà negli annali del calcio: né bello né emozionante, fatto soprattutto di paura di perdere da parte di entrambe le squadre. Partenza forte dei padroni di casa: al 2’ il bravo portierino orange Cecchini evita la capitolazione dei suoi sul tentativo da pochi metri di Giusti: pallone deviato in calcio d’angolo. All’11’ ancora Giusti, appena entrato in area, calcia e trova la deviazione in corner di un difensore; sugli sviluppi del tiro dalla bandierina, ci prova, senza successo, Marigosu. Al 37’ ancora Cecchini, il migliore della gara, anticipa Romairone, lanciato a rete.