I City Angels festeggiano trent’anni di impegno sociale e assistenza a Milano

A, la celebrazione del trentennale deisegna un'importante tappa nel panorama dell'e della solidarietà, con l'annuncio della nomina di Mario Furlan, fondatore dell'associazione, a Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana. Questo riconoscimento da parte del prefetto Claudio Sgaraglia sottolinea il valore del lavoro svolto da oltre 600 volontari attivi in 20 città italiane. L'associazione, conosciuta per il suo operato nei confronti delle persone in difficoltà, ha dimostrato negli anni un'evoluzione significativa, partendo da una piccola realtà composta da soli quattro fondatori. La nascita dei: un sogno che diventa realtà L'idea di creare irisale a un'intuizione di Mario Furlan, che riconosceva la necessità di un supporto attivo per le persone vulnerabili.