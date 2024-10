Empoli-Napoli, il rigore fa discutere: la stoccata del giornalista scatena la polemica – FOTO (Di domenica 20 ottobre 2024) Empoli Napoli: arriva il commento del giornalista sull’episodio che ha portato al rigore trasformato da Kvaratskhelia. Antonio Conte e squadra stanno affrontando l’Empoli di D’Aversa per provare a mantenere la testa della classifica. La vittoria di misura della Juventus sulla Lazio nella giornata di ieri, ha messo pressione ai partenopei che vorranno nuovamente allungare sulla formazione di Thiago Motta. Soltanto il rigore trasformato da Khvicha Kvaratskhelia ha sbloccato la partita ma l’episodio che ha visto coinvolto Politano e portato al tiro dal dischetto, però, ha suscitato diverse polemiche. Empoli Napoli, Capuano secco: “Classico rigorino” Il giornalista Giovanni Capuano ha criticato la scelta del direttore di gara e la conferma del VAR riguardo al rigore assegnato al Napoli nel corso del match del Castellani contro l’Empoli. Spazionapoli.it - Empoli-Napoli, il rigore fa discutere: la stoccata del giornalista scatena la polemica – FOTO Leggi tutta la notizia su Spazionapoli.it (Di domenica 20 ottobre 2024): arriva il commento delsull’episodio che ha portato altrasformato da Kvaratskhelia. Antonio Conte e squadra stanno affrontando l’di D’Aversa per provare a mantenere la testa della classifica. La vittoria di misura della Juventus sulla Lazio nella giornata di ieri, ha messo pressione ai partenopei che vorranno nuovamente allungare sulla formazione di Thiago Motta. Soltanto iltrasformato da Khvicha Kvaratskhelia ha sbloccato la partita ma l’episodio che ha visto coinvolto Politano e portato al tiro dal dischetto, però, ha suscitato diverse polemiche., Capuano secco: “Classico rigorino” IlGiovanni Capuano ha criticato la scelta del direttore di gara e la conferma del VAR riguardo alassegnato alnel corso del match del Castellani contro l’

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Nicolosi su Empoli-Napoli : “Contatto Buongiorno-Colombo? Non c’è rigore” - Manuela Nicolosi, nota talent arbitrale, ha fornito il suo parere in diretta su DAZN, affermando chiaramente che “il contatto tra i due c’è, ma Colombo si lascia cadere: non è assolutamente calcio di rigore”. L’episodio, che aveva acceso gli animi sugli spalti e tra i tifosi, è stato quindi valutato come non sufficiente per concedere un penalty. (Napolipiu.com)

Il Napoli dopo Verona ha subito solo due gol di cui uno su rigore (Gazzetta) - Nel novero c’è anche Ko Itakura, difensore del Borussia Moenchengladbach, più semplice da raggiungere rispetto ai nomi fatti in precedenza. Il 26enne ha rifiutato una grossa offerta concreta dell’Al-Hilal: 12 milioni netti l’anno. Il difensore centrale ha rifiutato l’offerta del club saudita Al-Hilal e anche quella del Napoli. (Ilnapolista.it)

Napoli-Como - Feliciani scandaloso : rigore negato a Kvaratskhelia - ma il fallo di Kempf su Anguissa? - com. Questo intervento non solo avrebbe dovuto portare a un’ammonizione per il difensore del Como, ma ha anche innescato una serie di eventi che hanno portato a una maxi-mischia in campo. Due errori gravi Il punto critico della direzione di Feliciani è emerso quando, durante un’azione accesa, ha commesso un errore gravissimo non fischiando un fallo a Kempf su Anguissa a centrocampo. (Napolipiu.com)