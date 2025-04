Smoke – Tracce di fumo la nuova serie con Taron Egerton

Smoke – Tracce di fumo, la nuova serie con Taron EgertonApple TV+ ha presentato oggi le prime immagini di Smoke – Tracce di fumo il nuovo crime drama interpretato e prodotto da Taron Egerton e creato da Dennis Lehane. La serie limitata farà il suo debutto su Apple TV+ il 27 giugno con i primi due episodi dei nove totali, seguiti da nuovi episodi ogni venerdì fino all’8 agosto.Ispirata a fatti realmente accaduti, Smoke – Tracce di fumo segue le vicende di un detective tormentato e un enigmatico investigatore che indaga su una serie di incendi dolosi mettersi insieme sulle Tracce di due piromani seriali.Nel cast della serie figurano anche Rafe Spall, Ntare Guma Mbaho Mwine, Hannah Emily Anderson, la candidata all’Emmy Anna Chlumsky, Adina Porter, il candidato all’Oscar e all’Emmy Greg Kinnear e il vincitore dell’Emmy John Leguizamo. Leggi su Cinefilos.it di, laconApple TV+ ha presentato oggi le prime immagini didiil nuovo crime drama interpretato e prodotto dae creato da Dennis Lehane. Lalimitata farà il suo debutto su Apple TV+ il 27 giugno con i primi due episodi dei nove totali, seguiti da nuovi episodi ogni venerdì fino all’8 agosto.Ispirata a fatti realmente accaduti,disegue le vicende di un detective tormentato e un enigmatico investigatore che indaga su unadi incendi dolosi mettersi insieme sulledi due piromani seriali.Nel cast dellafigurano anche Rafe Spall, Ntare Guma Mbaho Mwine, Hannah Emily Anderson, la candidata all’Emmy Anna Chlumsky, Adina Porter, il candidato all’Oscar e all’Emmy Greg Kinnear e il vincitore dell’Emmy John Leguizamo.

Potrebbe interessarti anche:

Jacques e Gabriella di Monaco in Bretagna sulle tracce dei loro antenati

Era da diversi mesi che Jacques e Gabriella di Monaco, i gemelli figli del principe Alberto e della principessa Charlene, non si vedevano in pubblico. Un’assenza interrotta lo scorso 9 aprile, ...

Il fratello di Tortu fece spiare Jacobs per scoprire tracce di doping. Tortu: «Non sapevo nulla»

Il fratello di Tortu fece spiare Jacobs per scoprire tracce di doping. Tortu: «Non sapevo nulla» Lo scoop è del Fatto quotidiano che ha pubblicato un articolo dal titolo: “Il fratello di Filippo ...

Trevi nel Lazio, sulle tracce dei caprioli fino al rifugio di Faito

Dettagli su modalità di partecipazione e prenotazioni al 380 765 18 94 o qui: https://wa.me/393807651894 *PRENOTAZIONI ENTRO E NON OLTRE LE 16.30 DEL GIORNO ANTECEDENTE ...