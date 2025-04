Anteprima24.it - Parcheggiatori abusivi, controlli serrati: due arresti

Tempo di lettura: 2 minutiNei giorni scorsi nell’ambito dei servizi preventivi di controllo del territorio è stata possa in essere un’incisiva e mirata attività per contrastare nel territorio salernitano il fenomeno dei.Isono stati effettati attraverso attività di pattugliamento e monitoraggio continuo del territorio per garantire la sicurezza dei cittadini e scoraggiare qualsiasi comportamento illecito e pericoloso.Le attività del personale della locale Questura hanno interessato non solo le vie dello shopping cittadino, ma anche le piazze della città, tra cui Piazza Amendola, luoghi preferiti dai.L’obiettivo è quello di proteggere i cittadini, in particolare gli anziani, che sono spesso costretti a pagare somme di denaro per parcheggiare in aree non autorizzate.