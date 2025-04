Cina da luglio 2026 nuovo standard di sicurezza per batterie EV

luglio 2026 entrera’ in vigore in Cina uno standard nazionale obbligatorio aggiornato sulla sicurezza delle batterie dei veicoli elettrici (EV). Lo standard si intitola “Requisiti di sicurezza per le batterie energetiche utilizzate nei veicoli elettrici (GB38031-2025)”, secondo il ministero dell’Industria e della Tecnologia dell’Informazione. Le revisioni includono aggiornamenti sui test di diffusione termica delle batterie, chiarendo ulteriormente i requisiti di temperatura, il tempo di osservazione e le condizioni di prova del veicolo. E’ stato introdotto un nuovo test di impatto sul fondo per valutare le capacita’ protettive della batteria in caso di impatto con la base. E’ stato inoltre aggiunto un nuovo test di sicurezza a seguito di cicli di carica rapida, che richiede un test di cortocircuito esterno dopo 300 cicli di carica rapida, che non deve provocare incendi o esplosioni. Romadailynews.it - Cina: da luglio 2026 nuovo standard di sicurezza per batterie EV Leggi su Romadailynews.it Il 1°entrera’ in vigore inunonazionale obbligatorio aggiornato sulladelledei veicoli elettrici (EV). Losi intitola “Requisiti diper leenergetiche utilizzate nei veicoli elettrici (GB38031-2025)”, secondo il ministero dell’Industria e della Tecnologia dell’Informazione. Le revisioni includono aggiornamenti sui test di diffusione termica delle, chiarendo ulteriormente i requisiti di temperatura, il tempo di osservazione e le condizioni di prova del veicolo. E’ stato introdotto untest di impatto sul fondo per valutare le capacita’ protettive della batteria in caso di impatto con la base. E’ stato inoltre aggiunto untest dia seguito di cicli di carica rapida, che richiede un test di cortocircuito esterno dopo 300 cicli di carica rapida, che non deve provocare incendi o esplosioni.

