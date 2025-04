I controlli GPS sui dipendenti sono legali Maxi multa alle aziende

sono i dati di utilizzo del mezzo da parte del dipendente. Tuttavia, questo non significa aver diritto a travalicare i limiti imposti dalle regole della privacy.Ecco perché un’azienda di autotrasporto è stata recentemente sanzionata per aver controllato decine di dipendenti durante lo svolgimento delle mansioni contrattuali, in modo eccessivo e non rispettoso della sfera di riservatezza individuale. L’uso del Gps è così finito nel mirino del Garante per la protezione dei dati personali, tanto che quest’ultimo ha evidenziato differenti violazioni per una multa pari a 50mila euro. Quifinanza.it - I controlli GPS sui dipendenti sono legali? Maxi multa alle aziende Leggi su Quifinanza.it Chi lavora utilizzando veicoli aziendali può essere sottoposto a speciale monitoraggio tramite tecnologie Gps (Global Positioning System). L’operazione di controllo è molto semplice e il datore di lavoro può scoprire – in ogni momento – qualii dati di utilizzo del mezzo da parte del dipendente. Tuttavia, questo non significa aver diritto a travalicare i limiti imposti dregole della privacy.Ecco perché un’azienda di autotrasporto è stata recentemente sanzionata per aver controllato decine didurante lo svolgimento delle mansioni contrattuali, in modo eccessivo e non rispettoso della sfera di riservatezza individuale. L’uso del Gps è così finito nel mirino del Garante per la protezione dei dati personali, tanto che quest’ultimo ha evidenziato differenti violazioni per unapari a 50mila euro.

