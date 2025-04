Lanazione.it - Calcio. Seconda: San Prospero ed Atletico buona stagione

Pisa 15 aprile 2025 – Ultima giornata di campionato inCategoria anche nel girone G che ha emesso i verdetti finali al termine dellaregolare. La Bellaria Cappuccini di mister Masoni ha vinto il campionato ed approda in Prima Categoria. Ultima gara chiusa con una cinquina sull’Aurora Montaione (5 – 0) con le reti di Bullari, Donzello, Giorgi, Guidi e Gambino. Capannoli secondo e direttamente alla finale play-off grazie alla forbice di più quindici sul Castelfranco quinto in classifica. Nell’ultimo turno vittoria 1 – 3 al Campo ‘Arno’ contro il Ponte delle Origini. Al terzo posto le Capanne, al quarto il Terricciola. Saranno queste due a sfidarsi sul campo delle Capanne per accedere alla finale play-off in casa del Capannoli. Nell’ultimo turno Capanne vittorioso sul campo del Santacroce (1 – 2) e Terricciola che con lo stesso risultato ha superato in casa il Ponte a Cappiano (2 – 1).