Inter Bayern Mkhitaryan Siamo ingiocabili è il mio parere

Durante la conferenza stampa della vigilia diMonaco, Henrikhritorna sulle sue parole dette in una precedentevista. Il centrocampista armeno ha risposto piccatamente ai giornalisti mantenendo le sue posizioni, senza paura di smentita o scaramanzia. Alla vigilia diMonaco, all’ex-Roma è stato chiesto di tornare sulla frase pronunciata da lui stesso circa due mesi fa, quando aveva definito l’“ingiocabile”. Questa la risposta di: “Quello che avevo detto due mesi fa, è stata una frase specifica nonostante ci abbiate fatto subito i titoli. Va bene, non c’è problema, però è il mio, la mia opinione che stavo pensando in quel momento. Essendo dentro allo spogliatoio vedo come lavorano i miei compagni, come sudano per la maglia e per i nostri tifosi, la società e per tutti.