Tacendo su Gaza e i palestinesi l’Occidente civile e cristiano si è definitivamente estinto

l’Occidente “civile”, patria del Diritto, non si è degnato di un colpo di tosse sulla sventura di Gaza e dei palestinesi che da 80 anni sono scippati della loro terra, per altro assegnata dall’Onu; lo stesso che ha riconosciuto, contestualmente, a Israele il diritto di “ritornare a casa”. Diritto naturale, dopo le espulsioni romane, l’ostracismo cristiano, lo sfruttamento cattolico e il genocidio scientifico di Hitler e Mussolini.Tutto quello che Israele patì dall’Occidente civile e cristiano, Israele lo ha riversato sui palestinesi e oggi su Gaza, con la stessa volontà omicida parallela a quella nazista: sradicare per sempre un popolo da una terra in cui è nato, ma di cui non può essere nemmeno usufruttuario.Ottant’anni è la vita di una persona robusta (Salmo 90/89,10). Il 7 ottobre lo si è ripetuto a proposito e a sproposito, per avere le credenziali che non siamo preventivamente “ostativi” nei confronti di Israele. Ilfattoquotidiano.it - Tacendo su Gaza e i palestinesi, l’Occidente civile e cristiano si è definitivamente estinto Leggi su Ilfattoquotidiano.it Da 80 anni”, patria del Diritto, non si è degnato di un colpo di tosse sulla sventura die deiche da 80 anni sono scippati della loro terra, per altro assegnata dall’Onu; lo stesso che ha riconosciuto, contestualmente, a Israele il diritto di “ritornare a casa”. Diritto naturale, dopo le espulsioni romane, l’ostracismo, lo sfruttamento cattolico e il genocidio scientifico di Hitler e Mussolini.Tutto quello che Israele patì dal, Israele lo ha riversato suie oggi su, con la stessa volontà omicida parallela a quella nazista: sradicare per sempre un popolo da una terra in cui è nato, ma di cui non può essere nemmeno usufruttuario.Ottant’anni è la vita di una persona robusta (Salmo 90/89,10). Il 7 ottobre lo si è ripetuto a proposito e a sproposito, per avere le credenziali che non siamo preventivamente “ostativi” nei confronti di Israele.

Potrebbe interessarti anche:

Il piano di Trump per «ripulire» Gaza: trasferire i palestinesi in Egitto e Giordania

Definendo Gaza «un cantiere di demolizione», Donald Trump – durante una sessione di domande e risposte di 20 minuti con i giornalisti a bordo dell’Air Force One – ha affermato di avere un piano per ...

Gaza, 50 bambini palestinesi malati e feriti arrivano in Egitto

Un gruppo di 50 bambini palestinesi malati e feriti ha iniziato a entrare in Egitto attraverso il valico di Rafah, a Gaza. Si tratta della prima apertura del confine da quando Israele ne ha preso il ...

Gaza, il piano di Trump: trasferire i palestinesi in un posto “così bello che non vorranno tornare”

Donald Trump ha presentato un piano per il futuro di Gaza che prevede il trasferimento dei palestinesi in luoghi così “belli” da non farli desiderare di tornare. L’ex presidente americano ha parlato ...

Tacendo su Gaza e i palestinesi, l’Occidente civile e cristiano si è definitivamente estinto. Democrazia: una difesa che rischia di squalificarla. Paolo Mieli e il razzismo democratico dell’Occidente. “Doppio standard”. Rania di Giordania condanna “il silenzio” dell’Occidente sulla situazione a Gaza. Il suprematismo occidentale davanti alla morte. Israele-Palestina, tregua infinita. Ne parlano su altre fonti