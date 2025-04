Lanazione.it - Pisa, sport e solidarietà per i piccoli pazienti del Santa Chiara

, 15 aprile 2025 - Ancora una volta loabbraccia lacon "Io sto con", progetto dell’Azienda Ospedaliero-Universitariana, che raccoglie fondi destinati a migliorare la qualità della vita deidell’Ospedale Nuovodi Cisanello. Dopo il calcio, sarà il golf a scendere in campo con il torneo benefico "Io sto conGolf Cup", in programma venerdì 10 maggio dalle 11.30 al Cosmopolitan Golf & Country Club di Tirrenia.L’iniziativa, patrocinata dal Comune die realizzata in collaborazione con Confcommercio, è stata presentata questa mattina a Palazzo Gambacorti alla presenza dell’assessore alloFrida Scarpa, della direttrice generale dell'Aoup Silvia Briani, della direttrice amministrativa Grazia Valori e del direttore della Pediatria Diego Pieroni.