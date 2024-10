Impresaitaliana.net - Antica Cioccolateria Pozzuoli: “Torrone dei morti per onorare la tradizione”

(Di domenica 20 ottobre 2024) Valentina Baratto: “Ildeiè il prodotto più richiesto per Ognissanti e giorno dei defunti”. «Sin da bambini tutti pensano che il mondo del cioccolato sia quello più bello in cui lavorare, una favola praticamente. Abbiamo avuto la possibilità di scegliere in quale settore investire ed abbiamo aperto una». Valentina Baratto è una giovane imprenditrice partenopea che ha creduto al suo sogno investendo a Napoli ed aprendo, nel 2016, unanel cuore di. «Scegli un lavoro che ti piace e non lavorerai neanche un giorno della tua vita, è stato così per me – dice Valentina – Amiamo il contatto con il pubblico, la gioia che traspare dai sorrisi delle persone nel vedere laed il cioccolato, che è il grande protagonista della nostra attività».