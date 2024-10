AEW: Sammy Guevara pronto al ritorno sul ring, sfiderà Shelton Benjamin a Dynamite (Di domenica 20 ottobre 2024) Arrivano buone notizie dall’infermeria AEW e riguardano Sammy Guevara che ad inizio mese aveva riportato una commozione cerebrale nel corso di un match contro Serpentico in ROH. L’attuale campione di coppia ROH (assieme a Dustin Rhodes), dopo aver fatto tutti gli esami del caso ha ottenuto l’ok dei medici per tornare sul ring e lo farà già a partire dalla prossima settimana. Idolo d’infanzia A riportare inizialmente l’aggiornamento sulle condizioni di salute di Sammy Guevara è stato Dave Meltzer, notizia poi confermata durante lo svolgimento di Collision in cui Guevara è apparso in un video promo. L’ex campione TNT ha parlato del suo ruolo in questi 5 anni di AEW, l’orgoglio di essere considerato uno degli original e la voglia di dare ogni volta il meglio per poter ripagare federazione e fan. Zonawrestling.net - AEW: Sammy Guevara pronto al ritorno sul ring, sfiderà Shelton Benjamin a Dynamite Leggi tutta la notizia su Zonawrestling.net (Di domenica 20 ottobre 2024) Arrivano buone notizie dall’infermeria AEW e riguardanoche ad inizio mese aveva riportato una commozione cerebrale nel corso di un match contro Serpentico in ROH. L’attuale campione di coppia ROH (assieme a Dustin Rhodes), dopo aver fatto tutti gli esami del caso ha ottenuto l’ok dei medici per tornare sule lo farà già a partire dalla prossima settimana. Idolo d’infanzia A riportare inizialmente l’aggiornamento sulle condizioni di salute diè stato Dave Meltzer, notizia poi confermata durante lo svolgimento di Collision in cuiè apparso in un video promo. L’ex campione TNT ha parlato del suo ruolo in questi 5 anni di AEW, l’orgoglio di essere considerato uno degli original e la voglia di dare ogni volta il meglio per poter ripagare federazione e fan.

