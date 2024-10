Thesocialpost.it - Accoltellato ragazzo di 15 anni, era al cinema con gli amici: “Lo volevano uccidere”

(Di domenica 20 ottobre 2024) Una serata alsi è trasformata in un incubo per un giovane di 15al fegato mentre era in compagnia di. L’aggressione è avvenuta presso un centro commerciale di via San Salvatore, nei pressi dell’Uci. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della sezione radiomobile e i militari della tenenza di Arzano per indagare su quanto accadutoLeggi anche: Scontri tra tifosi della Fiorentina e della Fidelis Andria. Usate mazze e catene Rissa tra giovani e accoltellamento improvviso Secondo le prime ricostruzioni, la violenza sarebbe scaturita da una rissa tra adolescenti. Nel corso del diverbio, il 15enne ha ricevuto una coltellata all’altezza del fegato. Immediatamente trasportato all’ospedale del Mare di Napoli, il giovane non sarebbe in pericolo di vita, ma i medici stanno valutando la possibilità di un intervento chirurgico nelle prossime 48 ore.