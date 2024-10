Inter-news.it - Roma-Inter, Juric recupera tre titolari! La lista dei convocati

(Di sabato 19 ottobre 2024) Domani sera, alle 20:45, ladi Ivantornerà in campo allo Stadio Olimpico per una sfida cruciale contro l’. Il tecnico giallorossopotenzialmente due, ma lascia a casa El Shaarawy. Di seguito ladei. TRA RECUPERI – Nelle ultime ore, il club giallorosso ha reso nota ladeidiramata dal tecnico croato, che include alcuni importanti rientri. Tre buone notizie per Ivan, in vista diin programma domani. Paulo Dybala e Artem Dovbyk sono entrambi tra ie pronti a dare il loro contributo. In particolare, Dovbyk, indicato come “al 100%” dallo stessodurante la conferenza stampa prepartita, rappresenta un’arma fondamentale per l’attacco giallorosso. Tra le altre buone notizie, spicca anche il possibile rientro di Enzo Le Fée.