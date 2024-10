Nordio: "Sentenza abnorme sull'Albania". E il Pd difende i giudici (Di sabato 19 ottobre 2024) Carlo Nordio ha spiegato da Palermo che il governo ha reagito a una Sentenza non condivisa e ha annunciato provvedimenti legislativi Ilgiornale.it - Nordio: "Sentenza abnorme sull'Albania". E il Pd difende i giudici Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Carloha spiegato da Palermo che il governo ha reagito a unanon condivisa e ha annunciato provvedimenti legislativi

Migranti in Albania - Nordio : "Sentenza abnorme - se magistratura esonda interverremo" - Schlein: "Se Governo aggira sentenze europee deve uscire da Ue" Il tema dell'immigrazione e l'accordo tra Italia e Albania sotto i riflettori all'indomani della decisione dei giudici della sezione immigrazione del tribunale civile di Roma. I giudici hanno negato la convalida del trattenimento di 12 migranti partiti lunedì da Lampedusa sulla nave Libra della Marina […].

