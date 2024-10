Milano, il rapinatore deruba la ladra su un bus: tragicomico epilogo (Di sabato 19 ottobre 2024) Una donna è stata rapinata a bordo di un autobus, ma si è rivelata anch'essa una criminale, fra l'altro ricercata. Gli agenti di polizia hanno fatto scattare le manette ai polsi di entrambi Ilgiornale.it - Milano, il rapinatore deruba la ladra su un bus: tragicomico epilogo Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Una donna è stata rapinata a bordo di un autobus, ma si è rivelata anch'essa una criminale, fra l'altro ricercata. Gli agenti di polizia hanno fatto scattare le manette ai polsi di entrambi

"Ucciso con 36 forbiciate mentre strisciava fuori dal locale". La violenza dei due cinesi sul rapinatore del bar di Milano - La Procura di Milano ha chiesto la convalida dell’arresto e la custodia cautelare dopo averli formalmente accusati di omicidio volontario. Con almeno venti forbiciate hanno ucciso Eros Di Ronza. (Ilgiornale.it)

Milano - il rapinatore deruba la ladra : entrambi finiscono in carcere - Milano – Il rapinatore che deruba la ladra. Bottino: 100mila euro. Il primo strappa una catenina d'oro dal collo della seconda, che all'arrivo della polizia si ritrova a sua volta in manette per un'ordinanza di custodia cautelare in carcere. La sequenza paradossale è andata in scena nella prima serata di giovedì 17 ottobre in via Pellegrino Rossi, in zona Affori: i due arrestati sono un ... (Ilgiorno.it)