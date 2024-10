Milan, Kalulu: “Io rimpianto dei tifosi? Forse parlo troppo” (Di sabato 19 ottobre 2024) Il difensore della Juventus Pierre Kalulu ha parlato a Sky dopo la vittoria sulla Lazio. rimpianto dei tifosi del Milan? La risposta Pianetamilan.it - Milan, Kalulu: “Io rimpianto dei tifosi? Forse parlo troppo” Leggi tutta la notizia su Pianetamilan.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Il difensore della Juventus Pierreha parlato a Sky dopo la vittoria sulla Lazio.deidel? La risposta

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Ex Milan - dalla cessione al Monza all’Italia : che rimpianto Daniel Maldini. Tutti i numeri della sua stagione - Un dato non sufficiente a spiegare il suo contributo nella formazione allenata da Alessandro Nesta. Le cui occasioni nascono tutte passando dai piedi di Daniel Maldini. Non a caso è arrivata per lui la prima chiamata in nazionale maggiore nella sosta di ottobre che ha portato al suo esordio. L'articolo Ex Milan, dalla cessione al Monza all’Italia: che rimpianto Daniel Maldini. (Dailymilan.it)

Milan - Reina : “La finale del 2007? Un grande rimpianto” - Pepe Reina, ex portiere del Milan, ha parlato della finale di Champions League del 2007 tra i rossoneri e il Liverpool. Le sue parole. (Pianetamilan.it)

Milan - Paolo Maldini un rimpianto? Pellegatti dice la sua sul rapporto con Cardinale - Carlo Pellegatti, noto tifoso del Milan, ha parlato sul suo canale YouTube del rapporto tra Paolo Maldini e Gerry Cardinale. Il suo parere. (Pianetamilan.it)